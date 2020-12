Intieme kerstspecial vanuit kerk in Heppeneert

We moeten dit jaar dingen missen met Kerstmis. Familie, gezellige bijeenkomsten en ook vieringen in de kerk. Op donderdagavond 24 december gaat in Maaseik een intieme kerstspecial online om dit gemis te verzachten.

De opnames vinden plaats in en rond de kerk van Heppeneert. Een sfeervolle locatie voor een optreden van de Backyard Giants met de allures van een huiskamerconcert. Gastsprekers zullen het kerstverhaal voorlezen en andere boodschappen brengen en de firma Replay zorgt voor de techniek. De kerstspecial kadert in De Warmste Week en is een initiatief van de Knuffelgazet. Die viel de afgelopen weken bij verschillende Maaseikenaren in de bus. Het ging om alleenstaanden waarvan anderen vonden dat ze wel wat aandacht konden gebruiken. Ze vroegen om de Knuffelgazet bij een alleenstaande te droppen. Kwestie van niemand los te laten in moeilijke tijden. De Knuffelgazet verschijnt deze week voor de laatste keer en samen met het slot van De Warmste Week, wordt op 24 december om 20 uur de kerstspecial online geplaatst. Dat gebeurt via YouTube en de Facebookpagina van de Knuffelgazet. Lezers van de Knuffelgazet krijgen het filmpje via e-mail toegestuurd. Wie de opnames eveneens in zijn of haar mailbox wenst te ontvangen, kan mailen naar peter@peterdebruyn.be