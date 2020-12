Tongenaren schrijven hartverwarmende kerst- of nieuwjaarskaartjes voor woonzorgcentra

In de stadskrant van december plaatste de stad Tongeren een oproep voor het insturen van hartverwarmende kerst- of nieuwjaarskaartjes voor de bewoners van de woonzorgcentra. Dit is een groot succes met 550 inzendingen.

Burgemeester Patrick Dewael: “Veel bewoners in de woonzorgcentra hebben momenteel weinig tot geen sociale contacten. Ze krijgen het mentaal lastig en eenzaamheid steekt de kop op. Daarom is het belangrijk dat we tonen dat we er zijn voor elkaar! Scholen, individuen, gezinnen… stuurden massaal knutselwerkjes en kaartjes in. Er zitten echte creatievelingen onder onze inwoners. We hebben maar liefst 550 inzendingen ontvangen. Voor elke bewoner een kaartje. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie, hartverwarmende boodschappen en wens u allen namens het schepencollege en alle personeelsleden van de stad Tongeren hartverwarmende kerstdagen en een gezond nieuwjaar toe!”De eerstkomende dagen worden de inzendingen verdeeld onder de verschillende bewoners van de woonzorgcentra in Tongeren:- De Kleine Kasteeltjes- Seniorenhof- Sint-Franciscus Woon- en Zorgcentrum- Woonzorgcentrum Aurora- Woonzorgcentrum De Motten- Serviceflatsresidentie Sint-Jozef