Vlaanderen kreeg er 1.000 hectare erkende natuurreservaten bij in 2020

Dit jaar kwamen er 1.000 hectare erkende natuurreservaten bij in Vlaanderen. Tegelijk werd de toegankelijkheid verbeterd voor een even grote oppervlakte aan bestaande natuurreservaten. Volgens Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir is tijdens de coronacrisis iedereen die nog niet overtuigd was een fan geworden van meer natuur en bos: “Het afgelopen jaar klonk de roep naar toegankelijke natuur dicht in de buurt harder dan ooit. Het blijft onze prioriteit om Vlaanderen groener te maken”. Het gaat om gebieden beheerd door Natuur en Bos, Natuurpunt en Limburgs Landschap.