Dochter Walter De Donder overwon eetstoornis: “Ze werd gepest omdat ik kabouter Plop ben”

Julie De Donder (17) won de strijd tegen anorexia en dat tot grote opluchting van vader Walter. “Ik ben heel fier en trots op haar en ik hoop dat mensen, die in dezelfde situatie terechtkomen, steun vinden in het verhaal van mijn dochter”, zegt De Donder.

De oorzaak van haar eetstoornis? Het langdurige gepest op school, voornamelijk omdat haar vader kabouter Plop speelt. “Dat is verschrikkelijk onrechtvaardig”, zegt De Donder in ‘Dag Allemaal’. “De tol die wij voor onze bekendheid moeten betalen, is hoog. Veel te hoog.”

(lla)