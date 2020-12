VTM gaat aan de haal met best bekeken programma van het jaar

The masked singer mag dan niet het best bekeken VTM-programma ooit zijn, het is wel het best bekeken programma van 2020. Het is bovendien nog maar de vierde keer in de geschiedenis van de Vlaamse televisie dat VTM de koppositie pakt.

Het was een boerenjaar voor tv-programma’s. Het coronavirus zorgde ervoor dat we veel meer naar tv keken. Drie programma’s gingen in 2020 zelfs boven de magische kaap van twee miljoen kijkers. The masked singer scoorde eind oktober 2.048.800 kijkers. Daarmee sluit VTM voor de vierde keer in zijn bestaan het jaar af als winnaar. De vorige keren dat de commerciële zender het best bekeken programma van het jaar scoorde, waren in 1992 (Gaston & Leo, 1.969.000 kijkers), 1993 (Meester!, 1.922.000) en 2015 (K3 zkt K3, 1.820.000).

Het journaal op Eén, dat eind maart al ongemeen hoog scoorde door de berichtgeving rond het coronavirus, verpulverde op 30 november moeiteloos zijn eigen record bij het afscheid van Martine Tanghe. Liefst 2.030.535 Vlamingen wuifden haar uit. Het brons is voor Tom Waes. Begin januari haalde hij 2.003.682 kijkers met Kamp Waes. Een bijzonder knappe prestatie, want Kamp Waes is samen met de fictiereeks De twaalf – dat ook in het begin van het jaar werd uitgezonden – het enige programma in de hele top 20 dat niet kon profiteren van extra kijkcijfers door corona.

De wedstrijden van de Rode Duivels buiten beschouwing gelaten, gebeurde het nog maar één keer eerder dat drie reguliere programma’s ruim twee miljoen kijkers haalden. In 2011 waren dat De allerslimste mens (2.141.000), De ronde (2.125.000) en Witse (2.024.000), alle drie op Eén.