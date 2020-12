In de beperking toont zich de meester. Maar dat geldt even niet voor Thomas Huyghe, die in een nieuw programma over álles praat. Kortom: over het leven zelf. Op VRT NU is ‘Het leven.doc.’ vanaf morgen al te streamen, volgend jaar komt het programma ook op Canvas. “Het wordt een talkshow die vooral op twintigers en dertigers mikt, maar ook mijn oma zal er graag naar kijken.”