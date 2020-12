Federaal parket wil 14 verdachten van de aanslagen in Parijs laten terechtstaan in Belgische luik

In het Belgische luik over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs wil het federaal parket veertien verdachten laten terechtstaan. Dat melden La Libre Belgique en La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd in gerechtelijke kringen. Het federaal parket zelf geeft voorlopig geen enkele commentaar. Eerder was gemeld dat de Brusselse raadkamer zich begin februari over het dossier zou buigen, maar een exacte datum is nog niet vastgelegd.