President-elect Joe Biden krijgt eerste dosis van coronavaccin Pfizer/BioNTech

President-elect Joe Biden (78) is voor het oog van de camera’s gevaccineerd tegen het coronavirus. Biden kreeg een eerste van twee dosissen van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het gebeuren viel live op televisie mee te volgen om de bevolking aan te tonen dat het vaccin veilig is.

Biden werd ingeënt in een ziekenhuis in Newark, in zijn thuisstaat Delaware. Volgens Bidens transitieteam kreeg ook zijn echtgenote Jill het vaccin toegediend. In de VS zijn momenteel twee vaccins goedgekeurd: dat van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech, alsook dat van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna.

(kmlo)