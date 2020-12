Dat maakt het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren bekend. “We hebben een gezondheidsrapport laten opstellen over de conditie van de zestien kerselaars op de begraafplaats”, zegt Mustafa Aytar, schepen van patrimonium. “Daaruit blijkt dat de boomgaardvuurzwam de meeste bomen heeft aangetast. Het hout gaat hierdoor rotten waardoor aangetaste takken afbreken. Op termijn kan de volledige stam breken. bestrijden van de parasiet is blijkbaar niet mogelijk. We hebben dan ook het advies gevolgd om ze te kappen en te vervangen. In de plaats komen 28 veldesdoorns, een soort die goed tegen droogte kan en ziekteresistent is.”