WHO: nieuwe virusstam is controleerbaar

De nieuwe variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is aangetroffen, verspreidt zich sneller maar kan net zoals de andere bekende stammen ingeperkt worden. Dat beklemtonen functionarissen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“De situatie loopt niet uit de hand, maar kan niet zo gelaten worden”, zegt Mike Ryan, noodhulpcoördinator van de WHO. Hij maant landen aan om al bewezen gezondheidsmaatregelen in te voeren.

Volgens de WHO besmet iemand die de nieuwe variant oploopt gemiddeld 1,5 personen. Voor eerder gekende varianten in Groot-Brittannië is de reproductiegraad 1,1.

Britse wetenschappers proberen te achterhalen in hoeverre die toename te wijten is aan veranderingen in het virus, en in hoeverre het gerelateerd is aan het gedrag van de bevolking, aldus Maria Van Kerkhove, de technische verantwoordelijke van de cel die instaat voor de beheersing van de pandemie binnen de WHO. Ze benadrukt dat er momenteel geen bewijs is dat de nieuwe stam een meer ernstige of meer dodelijke ziekte veroorzaakt.