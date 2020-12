Duitse bond schorst Marcus Thuram (Mönchengladbach) na spuwincident voor zes wedstrijden en geeft hem fikse boete

De schorsing geldt zowel in wedstrijden van de Bundesliga als Duitse beker. Thuram moet vijf duels effectief brommen, de zesde partij is voorwaardelijk tot 21 december volgend jaar.

In het thuisduel tegen Hoffenheim op de dertiende speeldag in de Bundesliga moest Thuram vorige zaterdag na 77 minuten op aangeven van de videoref met rood naar de kant nadat hij Hoffenheim-verdediger Stefan Posch in het gezicht had gespuwd. De spits verontschuldigde zich enkele uren nadien voor zijn gedrag.

Eerder legde Mönchengladbach zijn aanvaller zelf al een sanctie op na het spuwincident. De Franse international moet een maandloon aan een goed doel schenken. De aanvaller gaat zich bovendien op eigen initiatief inzetten voor een sociaalmaatschappelijk project.