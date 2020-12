Bahrein McLaren wordt Bahrein Victorious, ontdek nieuwe wielertruitje Dylan Teuns

“Deze naamsverandering vertegenwoordigt een spannend nieuw hoofdstuk in de reis van het team. We zullen onze visie versnellen om onze ambitie en ons optimisme aan de wereld te laten zien. De opname van Victorious in de naam van het team dient als een constante herinnering aan het doel om succes te behalen op het hoogste niveau”, aldus de ploeg.

Mikel Landa, Pello Bilbao, Wout Poel, Dylan Teuns, Sonny Colbrelli en Matej Mohoric krijgen volgend seizoen overigens het gezelschap van Jack Haig, Jonathan Milan en Gino Mäder.