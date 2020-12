Vzw 't Kietelt bezorgt ieder kind een leuke verjaardag

’t Kietelt is een vzw uit Bree die in samenwerking met het OCMW en voedselbanken ervoor zorgt dat kinderen uit arme gezinnen toch een verjaardagsfeestje kunnen vieren. Door de coronacrisis ziet hun organisatie er dit jaar wel wat anders uit. Niet alleen omdat veel inzamelacties niet kunnen doorgaan, maar ook omdat een verjaardagsfeestje er tegenwoordig heel anders uitziet dan in normale jaren.Mark Breemans, oprichter van ’t Kietelke, merkte dat kinderen uit arme gezinnen vaak niet blij waren als hun verjaardag voor de deur stond. Omdat er thuis niet genoeg geld is, kunnen ze vaak geen traktatie uitdelen in de klas of verjaardagsfeestjes geven. Daardoor worden ze vaak uitgesloten door hun klasgenootjes en krijgen ze zelf geen uitnodigingen voor andere feestjes. Naast een fijne verjaardag wil ’t Kietelt er dan ook voor zorgen dat geen enkel kind zich nog buitengesloten voelt. Dat doen ze met hun ‘verjaardagsdoos’. In die doos zitten allerlei spullen die nodig zijn om een feestje te geven, een cadeau en een traktatie die het kind kan uitdelen op school. Ouders krijgen de doos twee weken voor de verjaardag van hun kind via het OCMW of de voedselbank.Maar door de coronacrisis ziet het verjaardagsfeestje er wel heel anders uit en ’t Kietelt past zich natuurlijk aan. Ze zorgen er met hun dozen nu vooral voor dat het kind een leuke dag kan beleven met zijn of haar gezin. Ze willen dat het huis goed versierd kan worden en de kinderen lekkere taart of cake kunnen eten. Het cadeau is ook nog steeds een vast onderdeel en als de school het toelaat, bieden ze nog steeds traktaties aan. “We merken toch dat het gewone verjaardagsfeestje wordt gemist”, vertelt Breemans. “De verjaardag van mijn zoon was gisteren en hij miste zijn vrienden heel hard. Wij hebben dan nog het geluk om financieel comfortabel te zitten.”InzamelactiesDe coronacrisis gooit helaas ook financieel roet in het eten van de vzw. “We hadden veel inzamelacties gepland die dit jaar niet door konden gaan. Zo gingen we op de sinterklaasmarkt in Bree staan om geld in te zamelen” zegt Breemans. En dat is niet niet alles. “De bedrijven blijven sponseren, waar we uiteraard blij mee zijn omdat daar toch een groot deel van onze financiering uit komt. Maar al de verschillende acties en evenementen zijn wel weggevallen. We hadden dit jaar verschillende sportevenementen en enkele schoolinzamelacties gepland, maar corona stak ook daar een stokje voor.” “De Warmste Week is ook altijd een periode waaruit we veel steun halen,” zegt Breemans. “Niet alleen voor het financiële aspect, maar ook wat betreft relaties met de gemeenten waarin we werken. Het is een financieel moeilijk jaar, terwijl de aanvragen juist blijven stijgen.”Kater na coronaBovendien woog de crisis ook op heel wat gezinnen die voordien niet in armoede zaten. Er zijn veel nieuwe dossiers binnengekomen op het OCMW sinds maart. Breemans vindt zelf de toename nog niet zo sterk. Hij verwacht dat het erger gaat worden na de pandemie. “Veel bedrijven krijgen nu nog financiële steun van de overheid en zelfstandigen steunen daar sterk op”, denkt hij. “Ik vrees dat als de crisis voorbij is en de steun wegvalt, veel bedrijven zich niet meer boven water kunnen houden.” Ze houden zich dus al schrap bij ’t Kietelt.© 2020 - StampMedia/PXL - Jelke Lenaerts