Siësta. Stillekes laot ich mich drieve ich maak mich neet gaer mie meug ’t is pas èlf ore…veur te röste is ’t eigelik nog get te vreug Mer es ich de middig op höb lèk ich mich inne relax de bein gestrèktj, kop achtereuver diej haojing is daoveur de max Toch maag ich neet te lang pitte anges krieg ich snachs weer last want den luiptj zich Kläöske Vaak weer mèt mien slaopprobleme vast. Kinders, Theo Van Dael.