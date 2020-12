Samana Opoeteren bezorgt een klein geschenk aan de inwoners

Samana bezorgt samen met de parochieraad elk jaar in de kerstperiode een klein geschenk aan de leden van Samana en alle andere +80 jarigen van de parochie. Niet alleen het geschenk maar ook het bezoekje dat erbij hoort, doet enorm veel deugd. Dit jaar werden dit stoepbezoekjes met veel dankbare gezichten. Een mooi gebaar dat eenzaamheid doorbreekt en verbondenheid creëert.

De kernleden van Samana bezorgen deze creatieve werkjes, samen met het geschenkje aan de oudere mensen, mensen die van Opoeteren houden en die Opoeteren ook maakten tot wat de parochie nu is: een warme parochie met een open geest. De Gezinsbond van Opoeteren leeft met de gezinnen en kinderen mee, die noodgedwongen in hun bubbel moeten blijven. Maar is ook bekommerd om de ouderen (grootouders, overgrootouders) die weinig bezoek kunnen ontvangen. Daarbij werkt de Gezinsbond graag samen met Samana en de basisschool. Om een lach op het gezicht van de ouderen en zieken van de parochie te toveren, lieten ze de kinderen van de basisschool een kaartje inkleuren met de boodschap 'De kènjer van Opootere vergèten oech neet en wènsen oech ene zalige korstmis!'.