Tour Elentrik Corona verspreidt hoopvolle boodschappen in Beringen

Nadat in alle deelgemeenten al kunstwerken werden aangebrachtop de grauwe grijze elektriciteitskasten wilde de dienst cultuur er een hartverwarmend vervolg aan geven. "Met deze speciale editie van Tour Elentrik willen we kleur en bemoedigende boodschappen in het straatbeeld brengen. Zo willen we onze inwoners een hart onder de riem steken en stimuleren om samen de strijd tegen corona vol te houden", aldus schepen Moons.Iedereen kreeg de kans om een hartverwarmende boodschap in te sturen. Samen met Treepack werd bekeken welke kast in elke deelgemeente en Beringen-Mijn in aanmerking kwam. Op de kastjes krijgen vijf boodschappen visueel een plekje: ‘even apart, altijd samen’, ‘zorg voor licht’, ‘in memoriam’, ‘onze helden van de zorg’ en ‘wees loyaal, koop lokaal’. Zo mocht kalligrafe Pascale Rodberg een gedicht van Edith Oeyen aanbrengen op de kast in Beringen-Mijn. Voor het overige mocht ze zelf haar inspiratie volgen. Om de hartjes met graffiti op de kasten te spuiten, kreeg ze deskundige hulp van haar zoon Robby.