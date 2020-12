Kim gaat op haar veertigste opnieuw studeren

Kim Thielemans (39) woont samen met haar man Kenny Vanbrabant en kinderen Roxanne (10) en Emiel (8) in Berbroek. Ze wonen daar niet alleen. Ze delen een kangoeroewoning met Kim’s grootouders, Pierre en Jeannine. Veilige haven“Toen ik 9 jaar was, besloten mijn ouders om te scheiden”, gaat Kim van start. "Omwille van die scheiding verbleef ik in het weekend en tijdens vakanties bijna altijd bij mijn grootouders. Uiteindelijk ben ik op mijn 17de helemaal bij hen in Diest gaan wonen. Mijn grootouders zijn er op elk moment in mijn leven voor mij geweest en dat is nu net wat elk kind in een moeilijke gezinssituatie nodig heeft, een veilige haven.”“Als scholier werkte ik in de weekends en aangezien ik als student deels mijn eigen studies moest bekostigen, werkte ik ook elke vakantie. Mijn grootouders hebben nooit geweten dat ik deze kosten zelf moest dragen. Ik heb het hen niet verteld omdat ik wist dat zij de kosten dan ook nog eens op hen zouden nemen en dat wilde ik niet. Na mijn middelbare school startte ik met Communicatiebeheer in Hasselt maar ik was niet geslaagd na het eerste jaar. Eerlijk gezegd denk ik dat ik toen ook te veel aan mijn hoofd had om me op mijn studies te concentreren”, gaat Kim verder. “In plaats van te studeren ben ik fulltime gaan werken en leerde ik, in het café waar ik toen werkte, mijn man kennen. Toen we aan kinderen dachten wilde ik toch graag een andere job gaan uitoefenen, met iets meer regelmaat en wat minder late uren. Mijn man is goed bevriend met één van de eigenaars van een transportbedrijf en in dat bedrijf mocht ik uiteindelijk beginnen. Ik heb er de voorbije 9 jaar gewerkt.”Kangoeroewoning“Een tijdje nadat mijn man en ik gebouwd hadden, wilden mijn grootouders een appartement in de buurt kopen en toen kwamen we op het idee van een kangoeroewoning. Aangezien het leven met werk en kinderen al wat hectischer is, werd het moeilijk om nog dagelijks bij hen langs te gaan. Dankzij de kangoeroewoning waren ze dichtbij en zo kon ik er toch voor iedereen zijn, zowel voor mijn gezin als voor mijn grootouders. Maar de afgelopen maanden werd de stress te veel. Mijn man werd zelfstandige en kon niet zo makkelijk meer bijspringen, mijn werk bij het transportbedrijf was niet altijd een 9-to-5 job en ik moest regelmatig met mijn grootvader, die al 4 jaar dementie heeft, naar het ziekenhuis om onderzoeken te laten doen.”Lerarenopleiding“Op mijn werk, probeerde ik nog om een ander werkschema te bekomen zodat ik mijn gezinsleven beter kon inrichten, maar dat zag mijn werkgever niet zitten. Op aanraden van mijn man heb ik dan de hulp ingeschakeld van een jobcoach. Carine van VDAB heeft eerst samen met mij mogelijke oplossingen bekeken binnen mijn job, maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we op dat vlak niet veel konden veranderen. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en mijn job in de logistiek vaarwel gezegd. Carine was ervan overtuigd dat een lerarenopleiding wel eens mijn ding zou kunnen zijn en ze kreeg gelijk. Nu ik gestart ben in de opleiding bij Hogeschool PXL ben ik nog meer overtuigd dan voorheen. Ik ben vroeger thuis waardoor ik mijn grootmoeder wat kan ontlasten door te gaan wandelen met mijn grootvader of door hem even mee naar de winkel te nemen. Ik heb nu veel minder stress. Ik kan me thuis volledig op mijn gezin en mijn grootouders concentreren”, besluit Kim.