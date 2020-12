Pakjesdief op campus Ursula

Neen, het traditionele kerstspel met aansluitend een kerstviering per klas was dit jaar niet mogelijk op de laatste schooldag van het eerste trimester. Hoe een trimester afsluiten in verbondenheid? Hoe doe je dat als klassenleraar wanneer je leerlingen de laatste schooldag niet meer op school aanwezig zijn? Met die vragen ging een groep leerkrachten aan de slag.

De kerstelfen werkten een cluedo uit: een brutale dief ging aan de haal met de kerstgeschenken onder de grote kerstboom in de inkomhal. 11 personeelsleden worden van dit misdrijf verdacht. Het misdaadspel werd vrijdag online en in klasverband gespeeld. Wie slaagt erin om als eerste de dief te ontmaskeren? Een namenlijst van de verdachten hadden de leerlingen vooraf meegekregen. Tijdens het spel maakten de leerlingen een virtuele tocht door het gebouw en kwamen zo voorbij een groot aantal leerkrachten die elke keer een opdracht in petto hadden. Met de oplossingen van die opdrachten konden de leerlingen dan een naam van de verdachtenlijst schrappen tot nog een naam overbleef: de dader.De leerlingen van campus Ursula hadden ook een drankje meegekregen en konden zo samen na het spel het glas heffen op de winnaar, terugblikken op het voorbije trimester en vooruitkijken naar 2021. Zo werd het trimester wel apart, maar toch met elkaar verbonden afgesloten.