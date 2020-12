Vijfdejaars bakkerij van de Sint-Martinusscholen zorgen voor kerstsfeer in woonzorgcentra

Herk-de-Stad

Projectmatig werken is een didactische werkvorm waarbij leerlingen en leerkrachten van verschillende vakken vertrekken van een probleem of een behoefte. Onze 5de-jaars brood-en banketbakkerij en confiserie dachten voor het laatste project van 2020 aan de Herkse woonzorgcentra. Voor de bewoners is het gemis van hun familieleden en vrienden erg groot, voor de werknemers is de werkdruk extra hoog.