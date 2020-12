Computers voor jongeren: “Kinderen uit kansarme gezinnen zijn het hardst getroffen”

Het plan kwam tot stand op de maandelijkse bestuursvergadering. Er bleek gemeenschappelijke interesse te zijn om deel te nemen aan de Warmste Week. Enkele leden binnen Jong Vld kaartten daarbij het mentaal welzijn van jongeren en het gebrek aan begeleiding door tijdelijke sluiting van de scholen aan. Sommige leden waren ook nog eens op de hoogte van gezinnen die niet beschikten over de nodige middelen om hun schoolwerk digitaal te maken.“Het mentaal welzijn van jongeren is erg belangrijk”, zegt Caro Bertels, voorzitter en medeoprichter van Jong Vld Tessenderlo. Enkele weken geleden lanceerden ze een oproep aan de schepen van Jeugd, Karolien Eens (SP.A), en de schepen van Welzijn, Nancy Sanen (CD&V) om de problematiek aan te kaarten. “Hoe groot de problematiek in Tessenderlo juist is, weten we jammer genoeg niet. We hebben de bevoegde schepenen wel gevraagd om het uit te zoeken en te rapporteren”, zegt Bertels.OCMWIn de tussentijd zal Jong Vld contact opnemen met het het lokale OCMW. Zij hebben het beste zicht op gezinnen die de laptops het meest kunnen gebruiken en welke jongeren al het langst wachten. De jongerenafdeling heeft al tien toestellen ingezameld. “De actie loopt nog enkele weken, dus we hopen dat het aantal nog zal oplopen”, zegt Bertels.© 2020 - StampMedia/PXL - Hanne Lavrys