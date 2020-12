Het aantal coronabesmettingen stijgt iets minder snel dan een week geleden. Een klein beetje hoopvol nieuws, zo in volle kerstperiode of een korte stilte voor de storm? Het is nog een dubbeltje op zijn kant, zeggen de experts. “In Nederland gaat het enorm hard. Dat zet druk op onze grensstreek”, luidt het. “Maar als dit een paar dagen aanhoudt, dan worden we wél enthousiast.”