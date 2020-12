Eregouverneur Herman Reynders schenk twee 2 zomereiken op kerkhof van Schurhoven

Sint-Truiden

Bij zijn afscheid dit jaar bezorgde Herman Reynders aan elke Limburgse gemeente en politiezone een waardebon voor een zomereik. “Ik heb bij mijn afscheid 120 bomen weggeschonken. Omdat ik vond dat er in Limburg meer bomen moesten komen. Ik merk nu ook dat zowel particulieren als ondernemers, serviceclubs, scholen en nog andere organisaties acties organiseren om nieuwe bomen te planten. We zijn in Limburg dus goed op weg,” sprak de gouverneur bij zijn afscheid. Op 21 december was Sint-Truiden aan de beurt, twee zomereiken kregen een waardige plek op het kerkhof van Schurhoven.