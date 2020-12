Missiethuisfront Eksel wil inwoners verbinden door wandeling

Na de verkoop van zelfgemaakte kerstballen, snoepjes en koekjes vorig jaar wou Missiethuisfront Eksel, een organisatie die zich inzet voor projecten in Congo en Canada, ook dit jaar iets voor De Warmste Week doen. Geen geldinzameling ditmaal, wel een project dat verbondenheid in deze barre tijden stimuleert. “We willen projecten organiseren waarbij we echt concreet mensen helpen. Vorig jaar deden we dat in een school in Kinshasa, maar dat gaat nu niet”, klinkt het bij Mieke Bollen van de vzw. Aanvankelijk richt Missiethuisfront zich dan ook voornamelijk op missionariswerk in ontwikkelingslanden. “Helaas zijn missionarissen een uitstervend ras aan het worden”, zegt Bollen. Om het werk te bekostigen, houdt de organisatie jaarlijks een filmavond en tot twee jaar geleden hadden ze ook een eetdag. Jammer genoeg zag de vzw door de coronacrisis die plannen in het water vallen.Dit jaar organiseren ze dan maar een parcours van 11 kilometer in de vorm van de vlam van De Warmste Week. Je kan het traject wandelen, fietsen of lopen. De route wordt aangegeven door pijltjes en kan van eender waar aangevat worden. Voor de kinderen hebben ze zelfs een extra uitdaging voorzien. Zij kunnen onderweg het aantal vlammetjes tellen die op de ramen van huizen hangen. Missiethuisfront wil met het parcours inzetten op meer verbondenheid, wat ze normaal doen in ontwikkelingslanden. “De verbondenheid waar we ons in ontwikkelingslanden voor inzetten, willen we nu hier projecteren”, zegt Bollen. “Want in deze tijden kunnen we elkaar niet zo makkelijk meer ontmoeten. Het is dan eens fijn als je met anderen, in kleine groepjes en coronaproof natuurlijk, kan gaan wandelen, lopen of fietsen.”Mensen die de route gedaan hebben, kunnen op sociale media een foto delen met de hashtag #WarmsteWeekChallenge om zo de actie te promoten. Bij Missiethuisfront kunnen ze op die manier ook het succes meten. “We zien de hashtag veel gebruikt wordt, al weten we dat de opkomst eigenlijk nog veel groter is.” Volgens Bollen sporen mensen elkaar aan op Facebook om mee te doen. De voorlopige reacties waren volgens haar bijna uitsluitend positief.Wie de route wil wandelen, lopen of fietsen, kan nog zeker tot 5 januari 2021 de pijlen in Eksel volgen. © 2020 StampMedia/PXL - Jarne Scheepers