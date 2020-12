Afhaalrestaurant bij KFC Paal-Tervant

KFC Paal-Tervant is ondanks dat de wedstrijden stilliggen, de eetdagen en andere activiteiten niet mochten plaatsvinden toch nog steeds druk bezig. Een nieuw kunstgrasveld, omheining en nu is men in eigen beheer met bestuur en vrijwilligers begonnen aan de renovatie van de kantine. Maar zonder extra inkomsten kan men niet bezig blijven. Daarom organiseerden ze een afhaalrestaurant. Online kon men kiezen uit een uitgebreid pastamenu: lasagne, spaghetti, macaroni... en als dessert een grote of kleine kerststronk. KFC Paal-Tervant mocht maar liefst 875 bestellingen noteren.