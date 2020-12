COLUMN Een raar jaar

De donkerste dagen van het jaar zijn voor velen een hele moeilijke periode. Zeker in dit absurde jaar dat 2020 al geweest is. Een extra motivatie voor mij om de kerstslee te laten uitrijden. Om mensen in deze moeilijke tijd een klein hartje onder de riem te steken met bijvoorbeeld een kaartje. Want vaak weten ze niet eens dat we aan ze denken of wat ze voor ons betekenen, maar dit is het uitgelezen moment om dat eens in de verf te zetten. Ik had vorige keer al beloofd dat ik mijn trucjes zou delen. Neen, ik ben niet moeten gaan aanschuiven tussen de massa. Integendeel, begin november was ik al bezig met kaarten te schrijven en cadeaus in te pakken. De niet-bederfbare goederen koop ik soms een jaar op voorhand. Zo ben ik nu al ideetjes aan het opdoen voor volgend jaar.De hele Covid-19-periode heeft weinig impact gehad op mijn pakjesfabriek. Het was een kwestie van anders organiseren, dat wel, maar het is ons gelukt. De laatste spullen bestelde ik wel online, maar kocht ik op afhaal aan de winkels. Zodat ik ook de postbodes en koeriers niet te veel moest belasten, ik kan ze maar moeilijk hun eigen kerstcadeau laten leveren. Ik haal ze op wanneer het minder druk is, op pakweg een maandag of donderdag, een half uur voor sluitingstijd. 80% van de cadeautjes vergt een persoonlijke touch. Daar moet ik nog aan knutselen tot het finale cadeautje, het plezier dat ik daaraan heb, om alle puzzelstukjes minuscuul in elkaar te laten vallen, is voor mij puur genot! Het enige wat ons in dit al te gekke jaar niet lukt, is de gezichten van de mensen zien als ze het pakje openmaken. We hebben overal helaas coronaproof moeten leveren, via de brievenbus of aanbellen, neerzetten, een keer wuiven vanachter het autoraampje en weer weg. Koud en klinisch, maar met een warme en hoopvolle intentie. Om even een glimlach te toveren. En daar doen we het voor, die "even". In de hoop dat ik die donkerste dagen toch even kan oplichten.Het was ook hier niet gewoon een gek jaar, maar cru gezegd: een kutjaar. Niet alleen door corona maar fysiek was het een hels jaar, waarin ik echt aan opgeven dacht. Mentaal wou ik absoluut nog verder, maar het lichaam deed steeds meer pijn. Daarenboven moest ik vechten tegen overheden die met onmogelijke regeltjes toch stiekem willen besparen in de zorg, wat ook voor mij een enorme financiële impact heeft. Daarnaast wogen, net zoals bij velen, de maatregelen ook steeds harder, zeker het gemis aan sociaal contact, ook ik moest vechten om vol te houden. Maar ik heb volgehouden, fysiek en mentaal. Momenten waarop ik mensen kan blij maken, daar word ik blij van. Ik hoop dan ook dat het nieuwe jaar ons spaart van het beestje en vooral nieuwe moed brengt. Over het afgelopen jaar wil ik graag de spons wrijven.Waarom ik 2020 snel wil vergeten? Om de Covid-19 toestand, dat zal u wel weten.We wensen elkeen jaarlijks een goede gezondheid en geluk, normaal kan dan het jaar niet meer stuk.Dit jaar wens ik u ook snel het vaccin voor immuniteit, want alleen zo winnen we tegen het virus de strijd.Dat we snel weer mensen mogen ontmoeten en hen met een warme knuffel mogen begroeten.Dat en zoveel meer goeds wens ik u en uw familie toe in het nieuwe jaar, want 2020 was toch echt een beetje té raar!