Harmonie Hoop in de Toekomst Paal brouwt Da Capo 150

2021 begon voor onze K. Harmonie Hoop in de Toekomst Paal veelbelovend. Met op 31 januari een nieuwjaarsreceptie en academische zitting naar aanleiding van het 150-jarig bestaan. Naast een mooie terugblik werden ook de plannen voor 2021 voorgesteld. Het beloofde een zeer mooi jubeljaar te worden. Tot corona op de proppen kwam. Geen concert met de muziekacademie, geen mosselfestijn, geen Promsconcert en ook geen kerstconcert in de kerk van Tervant.Om het feestjaar 150 jaar harmonie toch wat luister te geven, werd besloten om zelf een biertje te brouwen bij een lokale brouwer. De bestuursploeg heeft zelf de handen uit de mouwen gestoken en geholpen bij het brouwproces en bij het bottelen van het bier. De naam werd gekozen door de muzikanten. Uit de lijst met voorstellen kwam bij stemming de naam Da Capo 150 als winnaar uit de bus. Da Capo is een muziekterm die aangeeft dat je terug bovenaan moet beginnen (op een muziekpartituur). Met Da Capo 150 wil de harmonie duidelijk maken dat ze er graag nog 150 jaar willen bij doen.Da Capo 150 is een blond tripel bier dat harmonieus op smaak werd gebracht met kruidige toetsen van hop, (zoet)hout en pittige koperaccenten. Benieuwd naar de smaak? Bestellen kan via www.harmoniepaal.be.