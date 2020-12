België verlengt verbod op passagiersvervoer met VK met 24 uur

De federale regering gaat het huidige verbod op alle passagiersvervoer met het Verenigd Koninkrijk met 24 uur verlengen, zo is maandag vernomen in regeringskringen. Het vrachtverkeer blijft wel toegelaten.

Omwille van de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus in Groot-Brittannië had België zondag beslist om vanaf middernacht het passagiersvervoer voor 24 uur te verbieden. Dat wordt nu nog 24 uur aangehouden, zo is vernomen in regeringskringen. De federale ministerraad zal de beslissing later op de dag bekrachtigen en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal een ministerieel besluit publiceren.

Vanaf woensdag (23 december) kunnen personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben wel terugkeren naar ons land. Er zal extra gecontroleerd worden op het Passenger Location Form. Er geldt ook een strikte quarantaineplicht van zeven dagen.

Vanaf 23 december zal er ook opnieuw transitverkeer op de luchthaven toegelaten zijn.

Voor alle anderen blijft het verbod op passagiersvervoer gelden tot en met 31 december.

Er wordt verder overlegd op Europees niveau over een gecoördineerde aanpak.