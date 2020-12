Maria herschildert beelden van Lourdesgrot

Het Mariabeeld en de Bernadette zijn 75 jaar oud en waren aan een opfrisbeurt of vernieuwing toe. De leden van het grotcomité kregen tijdens de voorbereidingen van de 15 augustus-vieringen van afgelopen jaar van Maria Wertelaers uit Opglabbeek het voorstel om de beelden van Bernadette en O.L. Vrouw op het altaar in de grot te herschilderen. Maria volgde vier jaar les aan de kunstacademie en bood haar diensten als vrijwilligster aan. Zo werd het altaarbeeld naar haar thuis gebracht, door haar opnieuw geschilderd en tijdig teruggeplaatst voor de misviering en voertuigenwijding. Het beeld van Bernadette werd ter plaatse opgefrist. Het resultaat is supermooi en mag gezien worden. Maria wilde ook het beeld van O.L. Vrouw, dat boven in een nis van de grot staat, een nieuwe uitstraling bezorgen. Het gaat hier om een beeld van ongeveer 200 kg op een hoogte van zo een 6 meter. Na overleg met schepen van cultuur Jo Santermans en Sigrid Janssen, coördinator van de technische dienst van de gemeente As, werd besloten om het beeld met een hoogtewerker en de hulp van gemeentepersoneel naar beneden te halen. In een hangar kon Maria in alle rust en coronaproof, het beeld afwerken. Tijdens hun vrije uren hielpen de technisch bedienden de kunstenares ook nog om enkele zware werkjes op te knappen, want eens het beeld beneden was, kwamen er nog meer uit te voeren herstellingen aan het licht. Zo zijn de samengevouwen handen ooit afgebroken en op een stuntelige manier hersteld. Ook wat betreft de inkleuring was er een loopje genomen met het origineel beeld dat in 1864 in Lourdes aan de ingang van de grot werd geplaatst. 4Maria Wertelaers stond erop dat het beeld op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, terug op zijn plaats in de nis zou staan. Die wens is dan ook in vervulling gegaan. Een hartelijk dankjewel aan allen die hun steentje hebben bijgedragen, om tot zo een mooi resultaat te komen", aldus de grotcomitéleden "We zijn erg tevreden, de bedevaarders zullen O.L. Vrouw nog lang kunnen aanbidden of een bezoekje brengen en met recht en rede kunnen zeggen: Jullie hebben de mooiste grot van kerkdorpen uit de omtrek."