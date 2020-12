Ferm kerstvrouwen bezoeken leden

De Kerstvrouwen van Ferm Zutendaal waren tijdens het voorbije weekend on the road om hun leden een kerstattentie te bezorgen.

Tevreden leden, lachende gezichten, toeterende auto's, wuivende automobilisten.......een lichtpuntje voor velen in deze donkere dagen voor Kerstmis. Alle leden ontvingen een kerstster, een wenskaartje en een aanbod van activiteiten voor 2021, maar zonder geplande datums. Het kernteam bekijkt van maand tot maand wat mogelijk is in deze moeilijke periode en houdt de leden op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief. Ferm Zutendaal kijkt uit om hun leden terug fysiek te kunnen ontmoeten op leuke activiteiten en hoopt dat 2021 een mooi jaar mag worden.