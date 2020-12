Hasseltse straatnamen: Gerard Mercatorlaan

Gerard de Kremer werd in Rupelmonde geboren in 1512. Zijn jeugd bracht hij door in het DuitseGangelt. Hij volgde een Latijnse scholing en ging dan studeren in Leuven, waar hij de naam Gerardus Mercator Rupelmundanus aannam. Hij noemde zichzelf een kosmograaf, iemand die alles in kaart brengt wat met de aarde en het heelal, de ruimte, te maken heeft. Hij bekwaamde zich ook in de graveerkunst en maakte in 1537 in opdracht van een instrumentenmaker zijn oudst bekende werk: de koperplaten voor een nieuwe aard- en hemelglobe. Een globe kon de aarde of de hemel weergeven in een bolvorm die rond een as draait ( huidige wereldbol). Iets later maakte hij een wandkaart van het Heilig Land, een kleine wereldkaart en een wandkaart van het Graafschap Vlaanderen. Door het toevoegen van kompasaanduidingen maakte hij zijn kaarten ook bruikbaar voor de zeevaart.Mercators 'Theatrum Orbis Terrarum' was de eerste echte 'atlas' (genoemd naar Titaan Atlas, een Grieks mythologisch figuur die steeds werd afgebeeld met de wereld op zijn schouders).In 1552 verhuisde Mercator met zijn gezin naar Duisburg (D), waar hij in 1594 stierf. Zijn zonen Rumold en Arnold werden eveneens cartografen.“…kaartjes dee geld opbrochte…”