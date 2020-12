Semaha maakt sjaals tegen eenzaamheid

“Mijn nichtje heeft autisme”, zegt Semaha Marangoz uit Stevoort. “Ze voelt zich vaak angstig en heeft veel nood aan affectie. Ik ben voor haar een sjaal gaan maken. Wanneer ze die aandoet, lijkt het alsof ze een knuffel van mij krijgt.” Semaha besloot toen om ook een knuffelsjaal te maken voor de rest van haar familie. Als zelfstandige in bijberoep maakt en verkoopt de Limburgse onder de naam Sjalala Sjalen.Oorspronkelijk is Semaha webdesigner en maakt ze huisstijlen voor bedrijven. “Door mijn werk breng ik mijn tijd vooral door achter het computerscherm. Ik zocht wat afleiding,” vertelt ze. “Sinds vorig jaar begon ik dan maar zelf sjaals te breien. Wat eigenlijk als een hobby begon, groeide uit tot een kleine onderneming.” Het is een kleinschalig bedrijf dat ze uitwerkte in haar thuisomgeving en dat voorlopig lokaal zal blijven. “Maar ik wil niet dat Sjalala enkel als een hobby wordt bekeken. Er komen ook veel zakelijke aspecten bij kijken en het is zeer arbeidsintensief,” zegt ze.GeborgenheidOndertussen hoorde ze op de radio over de Warmste Week. “Toen bedacht ik me dat ik met mijn sjaals wel kon deelnemen. Ik kocht zachte stoffen en ging meteen aan de slag. Ik heb er ondertussen al vele gemaakt en weggegeven.”Andere sjaals verkocht ze via haar webshop. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel ‘Solidair’ in Stevoort. Zelf is ze heel gevoelig voor lichamelijk contact. Die warmte geeft haar een gevoel van veiligheid. “In tijden als deze heeft iedereen er nood aan zich geborgen te voelen”, vindt ze. Ze geeft toe dat het mooi meegenomen is dat de actie haar bedrijf wat bekendheid geeft, maar het stimuleren van de verbondenheid tussen mensen vindt ze nog veel belangrijker. Semaha merkt trouwens dat de mensen in haar eigen Turkse gemeenschap veel dichter zijn met elkaar dan de Belgen, die ze eerder als afstandelijk ziet. “Het is nochtans belangrijk dat we er voor elkaar zijn en dat we steun bieden. Vandaag heb ik er nood aan, maar morgen misschien jij.”Toen Semaha de actie voor de Warmste Week startte, werd ze gecontacteerd door de Vlaamse Vereniging van Vrijwilligers. Het leek hen een goed idee om het project grootschaliger aan te pakken, maar dat krijgt ze natuurlijk niet klaar zonder hulp. “Uiteindelijk besefte ik dat iedereen een sjaal kan maken. Ik heb daarom een tutorial gemaakt en op YouTube gezet,” vertelt ze.“Het is een doe-het-zelf-video waarin wordt uitgelegd hoe je zelf een sjaal kan maken voor iemand die daar nood aan heeft.” Op die manier wil ze haar knuffelsjaals promoten in heel Vlaanderen. Volgend jaar wil Semaha het trouwens anders en groter aanpakken dan ze dit jaar doet. Ze hoopt dat haar video nationaal bekeken wordt, zodat het project verder kan groeien. “Pas wanneer iedereen samenwerkt, is het een succes”, glimlacht ze.© 2020 - StampMedia/PXL - Erinn Liesens