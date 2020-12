Kerstkaartjes voor woonzorgcentrum Cecilia vormen lichtpuntje in moeilijk jaar

Roos Claes kwam samen met haar zus op het idee om het initiatief te starten, ook al is ze niet rechtstreeks betrokken bij het woonzorgcentrum. “We willen graag iets kunnen betekenen voor de mensen die het in deze periode moeilijk hebben. Daarbij dachten we aan de bewoners van woonzorgcentrum Cecilia in Alken dat dicht bij ons ligt. Mijn zus studeert voor geriater en heeft er vroeger ook vakantiewerk gedaan.” Roos en haar zus doen naast de oproep via de Warmste Week ook hun best om zelf zoveel mogelijk mensen aan te porren een kaartje te sturen. “We hebben ook contact opgenomen met de scholen en jeugdbewegingen in de buurt. Bijna alle gecontacteerde organisaties helpen ons door kaartjes te schrijven en tekeningen te maken”, vertelt Roos.Bij het woonzorgcentrum zijn ze blij met de vele kaartjes die ze ontvangen. Ze doen hun best om de ze eerlijk te verdelen over de bewoners. “Sinds de opstart van de actie, ontvangen we zowat elke dag kaartjes via de post. Soms komen mensen ook langs aan het onthaal om een bundel af te geven”, zegt kwaliteitscoördinator van het centrum, Renee Bogers. “De kaartjes worden pas op de afdeling zelf open gemaakt en opgehangen. Een aantal is aan het zorgpersoneel gericht. Het is aangenaam om zoveel dankbaarheid te lezen.”Anti-corona-feestjeWoonzorgcentrum Cecilia heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de eerste golf. Op de piek, begin april, testte 52 procent van de bewoners, en 44 procent van het personeel positief. “We hebben toen ook 19 bewoners verloren aan corona. Na de periode in april zijn we erin geslaagd om de verspreiding van het virus in huis te stoppen. Er zijn toen geen nieuwe besmettingen bij gekomen. We hebben toen vooral geprobeerd om de mensen die ziek waren tijd en rust te geven om te herstellen.” “Eind mei werd een nieuwe testing georganiseerd waarop iedereen negatief testte. De euforie bij de bewoners en medewerkers was onbeschrijfelijk! We konden toen niet anders dan een heuse anti-corona-party organiseren op alle afdelingen. We zijn toen, tijdens volle lockdown, naar de winkel gereden voor bubbels, toastjes en chips. Dat was mooi om te zien. De bewoners hebben op een gegeven moment zelf de foto’s van de overledenen erbij gehaald en mee aan tafel gezet om te laten zien dat we hen niet vergeten waren.”“Het grote verschil met die eerste periode, is dat we nu meer ondersteuning hebben. Er is voldoende materiaal voorhanden, er kan getest worden en er is meer bekend over het virus en hoe het zich verspreidt. Dat maakt dat we meer voorbereid en met vertrouwen en zekerheid ten strijde trekken” zegt Bogers.Koninklijk bezoekEr worden naast het initiatief van de Warmste Week ook heel wat andere leuke activiteiten georganiseerd. “Vandaag zijn er kleuters van de school tegenover het zorgcentrum langsgekomen om liedjes voor de bewoners te zingen, uiteraard coronaproof”, vertelt Janne Trippaers die al vijf weken stage liep in het Alkens rusthuis.“Bovendien mogen bewoners, in tegenstelling tot de eerste lockdown, nu wel bezoek ontvangen”, zegt campusdirecteur Els Dethier. “Het gaat om één nauw contact en één contact dat om de tw weken mag wisselen. Dat bezoek is zo ongelooflijk belangrijk voor het welzijn van de bewoners.”Eerder dit jaar kwam de koninklijke familie ook al op bezoek. “Voor veel bewoners was dat het hoogtepunt van het jaar. Ze spreken er nu nog over terwijl een glimlach op hun gezicht verschijnt. De Koninklijke familie nam ook uitgebreid de tijd om met bewoners, familie en medewerkers te spreken. Het was een unieke ervaring”, zegt Dethier.Wie een kaartje wil sturen kan dat naar:WZC CeciliaParkstraat 93570 Alken© 2020 - StampMedia - Kobe Luijten