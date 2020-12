Scholengroep en buurthuis bundelen krachten voor minderbedeelden

Voor de Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT, neemt Scholen Kindsheid Jesu het initiatief om iets terug te geven aan gezinnen in nood. “Als school en als vrijwilliger is het niet altijd even gemakkelijk om direct contact te leggen met mensen in armoede. Rond geldtekort en voedselbanken bestaan nog heel wat drempels, onwetendheid en schaamte”, zegt Sebastian Baecke, leraar Godsdienst op Kindsheid Jesu. “We hadden de intentie om iets concreet te doen. Eten en verzorgingsproducten onder een kerstboom leggen is praktisch en laagdrempelig. Het maakt van armoede ook een reëel en tastbaar probleem.”“Gelukkig kunnen we met behulp van buurthuis Sint-Vincentius de doelgroepen ook vlot bereiken. Sint- Zij zorgen ervoor dat de hulp terecht komt bij de mensen die er het meeste nood aan hebben. Daaronder ook enkele mensen in de directe omgeving van de school. Sint-Vincentius is expert op het terrein.”“We vinden het belangrijk dat de school haar steentje bijdraagt aan de opbouw van de lokale gemeenschap”, vertelt Baecke. “De afgelopen jaren is Kindsheid Jesu gegroeid en hebben we als school, tijdens de lessen, ook gewerkt aan de bewustwording van armoede.”“Tijdens kerst mag niemand zich alleen voelen. Kerst is een bijzonder feest. Het gaat om warmte en geborgenheid. En als je iets terug kan doen voor een ander, dan is dit zeker het moment” , zegt Jean-Pierre Stevens van buurthuis Sint-Vincentius.In dit coronajaar is het nog wel wat afwachten. “De vraag om hulp is zeker en vast niet verminderd”, zegt Baecke. “Dit jaar zien we dat mensen meer tampons en maandverband doneren. Dat heeft te maken met de toegenomen aandacht rond menstruatiearmoede en het recente wetsvoorstel in Schotland om die producten gratis te maken. De actie loopt misschien aan een iets trager tempo dan andere jaren, maar de leerlingen zetten zich nog altijd even goed in.” Het inzamelen gebeurt in grote dozen op een centrale plaats. Bij het sorteren van de giften nemen ze extra hygiënemaatregelen in acht.“We hadden aanvankelijk de intentie om dit eenmalig te doen, maar we zijn tot nu toe elk jaar verrast door het resultaat en de respons van de leerlingen. Daarom doen we door.” De school hoopt ook dat ouders en jongeren thuis het gesprek aangaan over de armoedeproblematiek. Ook in de regio rond Hasselt is die niet te onderschatten.© 2020 - StampMedia/PXL - Isatu Musa