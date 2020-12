Dit waren de populairste kapsels van het jaar

Uit de jaren 60

Wat? Een bob of lob met de haarpunten duidelijk en speels naar buiten gebrusht.

Wie zette de trend? Schaakwonder Beth Harmon in de Netflix-reeks ‘The queen’s gambit’, Jennifer Lopez, Kendall Jenner

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt?

“Wil je het strak met volume onderaan? Maak dan een midden- of zijscheiding (als je een froufrou hebt maak je de scheiding achter de froufrou. Blaas je haar nu droog. Wil je een bol resultaat, dan is het handig om het haar om de kruin na het blazen een beetje te touperen en losjes door kammen. Haal er een ronde borstel bij om de punten naar buiten te brushen. Je maakt het effect zo duidelijk als je zelf wil.”

Vlechtjes opzij

Wat? Braided tendrils, een vlechtje aan elke kant van je gezicht. Twee vlechtjes aan elke kant, kunnen ook.

Wie zette de trend? Margot Robbie, Bella Hadid

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt?

“Het kapsel heeft niet per se elastiekjes nodig. .Wie een sluik resultaat wenst, kan de vlechtjes mee gladstrijken met een platte tang. Soms is het wel beter om de vlechtjes niet met de voorste lokken te maken, want ze trekken alles rond je gezicht optisch recht. Het is net mooi om ze bij mensen met wat slag in het haar iets meer naar achteren te maken.”

Spice Girl-highlights

Wat? Rogue hair, de trend uit de nineties waarbij twee stroken haar langs het gezicht een lichtere kleur hebben dan de rest van het kapsel.

Wie zette de trend? Kylie Jenner, Jennifer Lopez

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt?

”De lichtere strengen dienen als trucje om je gezicht minder streng te maken. Het oogt heel leuk als je een paardenstaart maakt met de rest van het haar en de lichtere lokjes eruit laat. Het nadeel aan het kapsel: je kunt het niet toepassen als je haar niet overal even lang is en de uitgroei is na enkele weken heel duidelijk te zien.”

Kleurencoupes

Wat? Tijdens de eerste lockdown experimenteerden we maassaal met gekke, uitwasbare kleurtjes in onze haren

Wie zette de trend? Dua Lipa, Sarah Michelle Gellar, Hilary Duff, Jennifer Love Hewitt

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt?

“Een gamma met DIY-kleurshampoos, bijvoorbeeld ColorFresh van Wella, is leuk voor wie voor een paar weken een andere kleurtje wil. Laat een kwartiertje inwerken. Het product wast na een zestal wasbeurten uit en laat geen spoor na. Pastelkleuren werken het best op platinablond haar.”

Curtain bangs

Wat? Een opengeknipte froufrou die als een gordijn over je voorhoofd valt en een zachte look geeft

Wie zette de trend? Selena Gomez, Jennifer Lopez

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt?

“De haartjes komen lang. Als je haar voor je ogen heel vervelend vindt, dan is deze froufrou niets voor jou. Een tip: breng ’s morgens een beetje droogshampoo aan. Zo voorkom je dat de froufrou snel vettig wordt. Froufrou beu? Je schuift curtain bangs snel gewoon weer met de rest van je haar achter de oren. Laat de haartjes eventueel wat schuin knippen en maak een zijscheiding, dan groeien de kortere gewoon mee in de bles.”

De mullet

Wat? Een pixie bovenaan, die evolueert naar nektapijtje

Wie zette de trend? Miley Cyrus, Rihanna

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt?

“Je kunt de coupe snel aan de lucht laten drogen en afwerken met wat zoutspray voor een nonchalante, rock-’n-rolltoets. Je hebt een weinig of zelfs geen warmtetools nodig, waardoor je haar gezond blijft. De snit moet wel regelmatig - denk om de vijf à zes weken - geüpdatet worden, anders verlies je het pittige effect. Als je jouw lokken opnieuw wil laten groeien, houd dan rekening met een heel gelaagde overgangsperiode.”

(Deels) afgeschoren

Wat? Met de tondeuse de zijkanten van je haar afscheren

Wie zette de trend? Demi Lovato, prinses Charlene

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt

“De pittige coupe komt het best over als je ze combineert met een dosis zelfzekerheid. Ze is uiterst geschikt voor mensen met fijn haar. Dit is geen ideaal kapsel voor wie grijs haar wil verbergen. Door de korte zijkanten zal het grijs een tweetal weken na de haarkleuring alweer opvallen. Style de langere haarzones warrig of werk af met wax.”

