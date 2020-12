Indrukwekkend: vader en zoon toveren woning om tot iconische kersttruck van Coca-Cola

Nathan Jocelyn en zijn vader Andy hebben in de aanloop naar de feestdagen flink de handen uit de mouwen gestoken. Om helemaal in kerststemming te komen, toverde het gezin uit de Engelse stad High Wycombe hun woning om tot de iconische kersttruck van Coca-Cola. Een video van het lichtspektakel laat het indrukwekkende resultaat zien.

Coca-Cola had al eerder aangekondigd dat de truck dit jaar niet zou rondrijden vanwege de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Voor Nathan en Andy was dat reden te meer om het voertuig dan maar zelf te maken. “We weten dat voor velen Kerstmis pas echt begint wanneer ze de kersttruck op televisie zien”, verklaarde Nathan aan lokale media. “Hopelijk kan onze creatie bij iedereen de kerstsfeer wat opkrikken.” De truck maakt ook deel uit van een lichtparcours doorheen de stad.

bekijk ook

Vrouw gilt het uit wanneer ze ontdekt welke indringer in haar kerstboom zit

(kmlo)