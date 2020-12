Beringse interculturele raad deelt kerstmaaltijden uit

In Beringen deelt de interculturele raad 150 kerstmaaltijden uit aan hulpbehoevenden, die zich spontaan gemeld hebben. En zo krijgen de mensen, die het echt nodig hebben en in deze coronatijden extra getroffen zijn, toch nog een fijn kerstgevoel. Bij de sociale dienst in Beringen zien ze het aantal opgestarte dossiers door de coronacrisis toenemen. Mensen melden zich uit financiële noodzaak, maar vaak zijn er ook schrijnende gevallen bij van vereenzaming. En zo treft corona de allerzwaksten het hardst.