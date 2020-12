Ed Sheeran brengt na anderhalf jaar nieuw nummer uit

Dit weekend had Sheeran al aangekondigd dat hij iets voor z’n fans in petto had. Het bleek wat velen hoopten: een nieuw nummer na zo’n anderhalf jaar radiostilte. In juli 2019 bracht de zanger zijn voorlopig laatste plaat No. 6 collaborations project uit, waarop hij onder andere samenwerkte met Eminem en Cardi B. Een jaar geleden kondigde hij aan zich voor onbepaalde tijd terug te trekken uit de spotlights.

Ook op Sheerans sociale media bleef het de afgelopen maanden erg stil. Wel liet hij de wereld weten dat hij en zijn vrouw Cherry Seaborn een eerste kindje hadden gekregen, Lyra. En nu stelt Sheeran zijn nieuwe single, Afterglow, aan de wereld voor. “Het is een nummer dat ik vorig jaar schreef en ik wou het uitbrengen voor jullie.” De zanger maakt wel meteen duidelijk dat z’n fans niet meteen hoeven te hopen op meer. “Het is niet de eerste single van het volgende album. Het is gewoon een nummer waar ik erg van hou. Ik hoop dat jullie ook dat zullen doen.”

Sheeran postte een kort fragmentje van Afterglow op zijn Instagram. Het volledige nummer is reeds te beluisteren via Spotify.