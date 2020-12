Staatssecretaris De Bleeker na blunder met vaccinprijzen: “Nog niks gehoord van Europa of producenten”

De staatssecretaris verwijderde kort na het bericht haar Twitterprofiel maar het kwaad was geschied: in geen tijd circuleerde de eenvoudig ogende tabel met prijzen voor de coronavaccins op verschillende websites en sociale media. Een flater van De Bleeker, want die bedragen zijn vertrouwelijk, aldus de contracten die de Europese Commissie heeft onderhandeld met de farmabedrijven. Sommige experten vreesden zelfs dat de farmabedrijven ons land voor de rechter zouden dagen of dat er sprake zou zijn van contractbreuk.

“Ik heb tot nu toe geen vragen of opmerkingen gekregen van de farmabedrijven”, zegt De Bleeker op Radio 2. “Het was even lastig maar ik kreeg de steun van mijn partij en regering. Het is voorbij en ik kijk nu naar de toekomst.“

(lla)