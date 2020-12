‘Doe eens een klapje met je buurman’

De Coronacrisis weegt zwaar. “Met de Veerkracht krant plaatsen we het positieve in de kijker. Met mooie interviews en tips van Bocholtenaren steken we onze inwoners een hart onder de riem in deze donkere wintermaanden. De positieve ontwikkeling van de vaccins geeft gelukkig ook hoop op beterschap”, onderstreept OCMW voorzitter Mark Vanherk.

Een speciale uitgave van Magasien met tips en hoe je met elkaar in contact kan komen. “Zo loopt er in de Oude Kerkstraat een cadeautjes-estafette. We geven gezinstips voor deze corona lockdown en lees het verhaal van rolstoeldanser Charlotte, die ondanks alles hoopvol blijft. Of hoe je kan deelnemen aan de plog actie en hoe afval mensen kan verbinden” zegt schepen Lieve Theuwissen.

Centraal in de uitgave vallen vier bijzondere kerstkaarten met een positieve boodschap op. Wenskaarten die je naar je beste vrienden of familie kan versturen. Lotte Vanwezemael, Lieke, Cisse, Isabel en Brenda vertellen over hun corona ervaringen en hoe je deze aparte situatie kan aanpakken. Andere initiatieven zoals babbelwandelingen, de kerstpret speurtocht, de elfjestochten en de stoepbezoeken van Poutrel bieden in Bocholt een luisterend oor. Wie rust zoekt kan terecht op de troostplekken in Lozen en Reppel. En onze reporter Kristof, die spreekt je spontaan aan op straat. Hij registreert de dagdagelijkse coronaervaringen en verhalen.

RDr