RECEPT. Bloemkoolcouscous met granaatappel en nootjes

In aanloop naar de feestdagen delen we deze week een voor-, hoofd-, en nagerecht uit het boek ‘Zoveel om te vieren’, dat verscheen naar aanleiding van de tiende verjaardag van kookkanaal njam! Vandaag op het menu: bloemkoolcouscous met granaatappel en nootjes.

Voor de couscous

1 bloemkool

2 handenvol muntblaadjes

1 handvol rozijnen

1 granaatappel

2 handenvol amandelen

Voor de dressing

1 tl komijn

1 tl kokosbloesemsuiker

0,5 tl kurkuma

0,5 tl zout

0,25 tl kaneel

0,25 tl kardemom

1 limoen, het sap

1 el extra vierge olijfolie

Voor de topping

verse koriander

Optioneel

gemalen sumac als topping of citroenzeste

Bereiden

1. Meng alle ingrediënten voor de dressing. Zet opzij.

2. Snijd roosjes van de bloemkool, probeer niet te veel ‘stam’ mee te hebben. Doe ze in delen in de blender.

3. Voeg de dressing toe bij de bloemkoolcouscous. Hak de muntblaadjes fijn en voeg ze toe. Voeg ook de rozijnen toe. Haal de pitjes uit de granaatappel en doe ze erbij.

4. Hou eventueel een handjevol opzij om als topping te gebruiken. Snijd de amandelen wat fijner en rooster ze in een droge pan.

Serveren

Serveer de bloemkoolcouscous in een grote schaal of in kleine glaasjes, top met de geroosterde amandelen, verse koriander en extra granaatappelpitjes. Gebruik eventueel een beetje sumac of citroenzeste.