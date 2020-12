Personeel Nelissen Steenfabrieken Kesselt schenkt kleding en speelgoed aan Sint-Vincentius Lanaken

“Omdat we bij Nelissen weten dat we samen sterker staan, gingen we op zoek naar een actie waaraan het volledige Nelissen-team kon deelnemen én die bovendien coronaproof was. Zo kwamen we al snel uit bij het inzamelen van kleding en speelgoed. We riepen alle werknemers op om hun kasten op te ruimen en om nog bruikbare kledingstukken en speelgoed op een gezamenlijke plek in ons kantoorgebouw te verzamelen. En dat heeft z’n vruchten afgeworpen” zegt Roberta Melis, marketing- en communicatiemanager bij Nelissen. Deze actie was een onverhoopt succes. “We hebben heel wat spullen ingezameld en laten op die manier als warm familiebedrijf zien dat we anderen die het minder breed hebben een warm hart toedragen.”

Luk Poismans, voorzitter van Sint-Vincentius Lanaken, was erg blij en tevreden met het resultaat. “Namens onze organisatie dank ik alle medewerkers van Nelissen voor hun vrijgevigheid. Door deze gift wordt de wereld van de cliënten van de Sint-Vincentiusvereniging van Lanaken een stukje warmer!” (eva)