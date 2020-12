Marianne Vos duikt opnieuw het veld in tijdens cross in Essen, dan volgt haar eerste wereldbeker: “Heel benieuwd”

Marianne Vos begint in de aanloop naar haar eerste wereldbekeroptreden van dit veldritseizoen net als vorig jaar in Essen. Daar neemt de Nederlandse dinsdag deel aan de Ethias Cross. Vijf dagen later volgt haar rentree in de wereldbeker. Maandag meldde de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt dat hij Vos in zijn selectie voor de cross van zondag in Dendermonde heeft opgenomen.

“Net als Marianne zelf ben ik heel benieuwd waar ze staat in dit topveld”, kijkt De Knegt vooruit naar de wedstrijd van zondag. “Als meervoudig wereldkampioene is ze natuurlijk jarenlang de maatstaf voor de concurrentie geweest. Ze komt deze week al twee keer in actie en dan weten we wellicht al meer wat te verwachten in Dendermonde. Het is goed om haar er weer bij te hebben.”

Vos begon haar seizoen in het veld vorig jaar ook in Essen waar ze de cross, waar een aantal toppers ontbrak, meteen won. Woensdag start ze ook in Herentals voor een wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee. Vos moest begin dit jaar haar veldritseizoen voortijdig beëindigen nadat ze had besloten zich operatief te laten helpen aan liesklachten.

© Photo News

Aan de wereldbekerwedstrijd van Dendermonde neemt Nederland deel met elf mannen en dertien vrouwen. Zoals gepland ontbreekt Mathieu van der Poel, die zondag nog de beste was in Namen. Hij rijdt slechts een beperkt crossprogramma.