Tijdens de kerstperiode is het meestal over de koppen lopen in Londen, maar door de strenge lockdown liggen de straten er uitgestorven bij. Zaterdag was het nog druk in de winkelstraten van de wereldstad en was er heel wat verkeer omdat veel Londenaars de stad nog snel wilden verlaten. Luchtbeelden tonen hoe leeg het zondag was in de Britse hoofdstad, nadat de lockdown was ingegaan.