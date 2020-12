Het Vredeslicht brandt ook in BS Picpussen

Het was geen gemakkelijke opgave om het lichtje brandend te houden. Op school aangekomen verzamelden alle kleuters en leerlingen zich rond de speelplaats. Er werd een stemmig kerstlied gezongen: 'Gloria, in exelsis deo' , een ontroerend moment. Van elke klas kwam een kleuter of een leerling om het Vredeslicht in zijn lantaarntje aan te steken. Zo werd het Vredeslicht verspreid naar alle leerjaren. Het was een sfeervol moment dat intens beleefd werd door jong en oud. De hele dag bleef het Vredeslicht aan iedere klasdeur branden. Voor alle kleuters en leerlingen was dit een mooie afsluiter voor de kerstvakantie