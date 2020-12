KVG Lommel brengt attenties rond

Zoals vele verenigingen, moest ook de Katholieke Vereniging Gehandicapten Lommel dit jaar noodgedwongen afzien van haar activiteiten. "De kienavond in februari kon nog doorgaan, maar vanaf maart hebben wij ontmoetingsmomenten met lotgenoten moeten missen", klinkt het bij het KVG-bestuur. "Dit voelt aan als een extra handicap. Dat geldt zeker voor ons jaarlijks kerstfeest waar we anders de warmte samen ervaren in de donkerste tijd van het jaar. Daarom heeft het bestuur van KVG Lommel besloten om als attentie het lidmaatschap voor 2021 te bezorgen aan elk van onze leden. Hopelijk zien we elkaar binnenkort allemaal terug."