Kleuters Sint-Michiel schenken speelgoed aan Sint-Vincentius

De hele maand december zijn de kleuters en leerkrachten van Sint-Michiel druk in de weer geweest om speelgoed in te zamelen voor hun project ‘schoenmaatjes’. Daarbij schenken ze dozen gevuld met kerscadeautjes aan Sint-Vincentius.

Voor het project versierden de kleuters vele dozen om ze daarna te vullen met het ingezamelde speelgoed. Het gaat om knuffels, kleurboekjes, rammelaars, spelletjes en nog veel meer. Net voor de vakantie kwam een vrijwilliger van Sint-Vincentius langs om alle mooi gevulde dozen op te halen. Op dat moment werd het even stil gemaakt, de juffen staken lichtjes aan en iedereen zong samen een lied. Een manier om even solidair te zijn in deze donkere tijden. Met een lange ketting van kinderen werden de cadeautjes naar de auto gedragen. Via Sint-Vincentius worden deze cadeautjes bezorgd aan kinderen waarvoor mogelijk niets onder de kerstboom zou liggen. Met deze hartverwarmende actie zorgen de kleuters van Sint-Michiel mee voor een mooie Kerst voor iedereen.