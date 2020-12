Lagere school De Robbert zet zich in voor De Warmste Week

Het coronavirus veroorzaakte veel leed, maar de leerkrachten en de kinderen van lagere school De Robbert zijn ervan overtuigd dat het virus nooit 'liefde' en 'warmte' kan tegenhouden. Enkele weken geleden kwam een leerkracht van De Robbert met een schitterend idee dat heel wat warms teweeg bracht in Hamont. Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar maakten een grote vlam voor de bewoners, klanten, patiënten, personeel, verzorgers, dokters… van een grote supermarkt , dokterspraktijk, De Wiek of het rusthuis in Hamont-Achel. Met deze vlam wilden de kinderen graag al deze mensen een hart onder de riem steken. Het was hartverwarmend hoe deze vlammen door iedereen onthaald werden.De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar maakten ook nog een brief en/of persoonlijk pakketje voor elke bewoner van het rusthuis. Op voorhand had de school voldoende gegevens van elke bewoner gekregen en zo kreeg ieder kind een geheime vriend. Al snel gingen de kinderen aan de slag om er iets leuks van te maken. De resultaten van deze verrassingen waren verbluffend: van zelfgeschreven kaartjes of briefjes tot mopjes, een trappist, creatieve schilderijen, adventskransen, zelfgemaakte spelletjes enzovoort. Volgende week worden alle werkjes afgegeven op het bejaardenhuis, uiteraard coronaproof."Het was hartverwarmend om te zien hoe alle kinderen zich hiervoor geëngageerd hebben", klinkt het op De Robbert. "Ze zijn blij dat ze op hun jonge leeftijd ook iets kunnen betekenen. Ook dank aan de ouders die dit mee ondersteunden."