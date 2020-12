Hollywoodster Elliot Page reageert voor het eerst na coming-out als transgender

Elliot Page heeft voor het eerst sinds hij bekendmaakte transgender te zijn van zich laten horen op sociale media. De 33-jarige acteur, die bekend is van films als Juno en Inception, plaatste een selfie en bedankte zijn fans voor alle positieve reacties op zijn coming-out.

Elliot Page kondigde twee weken geleden in een bericht op Instagram aan dat hij transgender is. Dat lokte een stortvloed aan reacties uit en het bericht werd meer dan drie miljoen keer geliket. Pas nu heeft de acteur weer iets van zich laten horen. Via Instagram drukte hij zijn dankbaarheid uit voor de vele steunberichten die hij heeft mogen ontvangen.

De reacties noemt hij “het grootste geschenk” dat hij heeft gekregen sinds de bekendmaking. “Uit de grond van mijn hart, ik dank u”, zegt hij tegen zijn ruim vier miljoen volgers. Page vroeg zijn volgers ook de organisaties Trans Lifeline en Trans Santa te steunen. Zij zetten zich in voor transgenders, maar hebben het momenteel moeilijk door de coronacrisis.