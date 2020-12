Welke Rode Duivel besliste de EK-finale? Hoeveel Belgen pakten goud in Tokio? In een normaal 2020 hadden dat onze quizvragen moeten zijn. Een virus besliste daar anders over, maar ook zonder Spelen of EK voetbal bood dit jaar heel wat sportlekkers. Met 100 vragen gespreid over 10 dagen testen wij deze vakantie uw kennis ervan. Veel plezier met deel 1!