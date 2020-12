Er is licht aan het einde van de tunnel. Op 21 december, in het staartje van ons coronajaar, zal er een heldere ‘ster’ zichtbaar worden aan de hemel: een optisch kunstje van de planeten Jupiter en Saturnus, die voor ons blote oog ‘samensmelten’. Uitzonderlijk, want zo innig én zo publiekelijk zichtbaar hebben de planeten mekaar in geen 800 jaar omarmd.